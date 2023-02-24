İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye devlet ve milletiyle bir seferberlik ruhu başlattı. Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kirli odaklar yine provokasyon ve algı operasyonu peşinde koşmaktan geri durmadı.Bu odakların merkezindeki isimlerden Gökhan Özbek ve sahibi olduğu 23 derece sitesi ve Twitter hesabı ise hayli dikkat çekici ve şüpheli ilişkiler ağına sahip.Abese İrca isimli Twitter hesabı Özbek ve 23 derece'nin bu kirli geçmişini gözler önüne serdi.Söz konusu Twitter hesabından şu paylaşımlar yapıldı:23 Derece isimli kanalizasyonun kapağını biraz daha aralayalım. Bu hesabı 'işleten' Gökhan Özbek isminde çok girift ilişkileri olan tekinsiz bir tip. Girip çıkmadığı delik, bağlantıda olmadığı kimse yok adamın. Ben size bunlardan birkaçını hatırlatayım.Ruling isimli bu hesabın dolandırıcı olduğu, farklı pek çok hesabın sahibi Salim Çamurdan isminde birisine ait olduğu ortaya çıkmıştı. O hesaplardan birisi de uzun yıllar kadın taklidi yapan Süreyya Olcayto isminde başka bir dolandırıcılık hesabıydı.'Köy okullarına yardım yapıyoruz' diye milletten para toplayıp milyonlarca lira ceplemişti. İşte bu dolandırıcı 23 Derece'nin eski içerik üreticisi. Bunlar hem Atatürkçü, hem ulusalcı, hem HDP'li, hem KHK'lıları savunuyorlar. Kimin eli kimin içeriğinde belli değil.Gökhan Özbek de Süreyya'nın benzeri bir tip. Dolandırıcılık meselesi patlayınca ben de mağdurum deyip karşı tarafa geçiverdi. Özbek, eski Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi Gökçe Fırat Çulhaoğlu ise FETÖ'den tutuklandı.Özbek'in en büyük haber kaynağı da PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT davası yüzünden yurtdışında kaçak yaşayan Birgün Gazetesi'nin eski yazarı Erk Acarer. Kırk tilki bir araya toplanmışlar sosyal medyada millete algı operasyonu çekiyorlar.Aralarında bir tane sağlam adam yok. İnanılmaz karışık bir ilişki yumağı ve provokasyon örgütü. Bazısı hapiste, bazısı kaçak, bazısı aranıyor, bazısı da işte böyle Twitter'da milleti devlete kışkırtıyor. Buna çözüm bulunmalı.Diğer taraftan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafından çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.Devletin bölgeye gelmediğini iddia edenlere yaşadıklarından örneklerle tepki gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı:'Sabaha kadar uyumadılar hepsi ellerine fener alıp yaya gezdiler. Makam arabasıyla falan değil. Bütün herkesi ulaştılar ihtiyaçlarını karşıladılar. Devletin yapabileceği ne varsa insanüstü çabayla yaptılar.Hatta bir tane Mehmetçik gece bana sen üşüyorsun dedi kafasındaki beresini çıkardı bana taktı. Biz bunları yaşadık. Allah şahit bunların hepsine.Şimdi buna asker burada yok diyemezsin devlet yok diyemezsin hepsi burada.Bunu yaşamayanlar uzaktan şöyle oldu böyle oldu… 6 gün enkazın başında bekledim onu anca yaşayan bilir. Yapılanlar meydanda… Konteynerin içinde oturuyoruz yok diyemezsiniz. Asker 3 saat uyku uyumuş 21 saat çalışmış. Ekmek yememiş su içmemiş… Operatörler AFAD aynı… Bu inkar edilecek bir şey mi. Kalkıp İstanbul'dan Ankara'dan şuradan buradan kalkıp ta asker yoktu kimse yoktu diyorlar… Çıkarıp telefonlarımızı kayda mı alsaydık bunları ispatlamak için Allah şahit bunlara…'Acılı vatandaşın bu ifadelerini çarpıtan 23 derece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ' Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ziyaret ettiği bir konteynerdaki depremzededen ilginç yorumlar...Allah şahit ise aileleri göçük altında kalanlar, donarak ölenler, oğlum öldü kızım öldü diyenler, ekmek, su çadır yardımı isteyenler kefen, tuvalet isteyenler yaşan söylemiş!' ifadeleriyle algı operasyonuna girişti.Öyle ki paylaşımı görenler 23 derecenin yazdığı ifadeleri vatandaşın kullandığını zannediyor ve daha sonrası vatandaşın devleti eleştirmemesi muhalifler tarafından linç kampanyasına dönüşüyor!ESKİ GÖRÜNTÜYLE BİR OPERASYON DAHA!23 derecenin bir operasyonu da 9-10 Şubat gecesine ait görüntülerin 22 şubatmış gibi servis edilmesiyle oldu.'Elbistan'da birçok cenazenin gömülmeyi beklediği bildirildi. Görüntülerde kimi cenazenin battaniyeye sarılı kimisinin de ceset torbasında olduğu görüldü.' ifadeleriyle paylaşılan görüntülerle devletin günler geçmesine rağmen bölgeye gidemediği algısını işlemeye çalışan kirli merkez, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün açıklamalarıyla açığa düştü. Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Böyle bir konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm gerçekten. İki gündür tekrar dolaşıma sokulan malum görüntü, depremin ilk günlerinden bir görüntü olup, Elbistan'da bekletilen hiçbir cenazemiz yoktur. Bütün cenazelerimizi sahiplerine teslim ettik. Milletimizin acısı zaten büyük, bir de ben görüntüyü paylaşarak yaymak istemedim. İnfial oluşturup buradan bir şeyler elde etmek için yakınlarını kaybetmiş insanların acılarının üzerinde tepiniyorsunuz, yapmayın.'