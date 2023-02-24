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Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'

Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda skandal ifadeler yer aldı. Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin toplanması duyurusu yapıldı. Tepki çeken duyurunun ardından hastaneden bir açıklama geldi.

Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
Ekleme: 24.02.2023 - 16:14 Güncelleme: 24.02.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti. Hastane yönetimi bunun resmi bir duyuru olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya'da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu.

Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi. Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, 'Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 'Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez' ifadeleri yer aldı.

Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'

Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'

Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
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