Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu açıklaması ortaya çıktı: 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık'

Son günlerde deprem ile ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Celal Şengör'ün olay bir videosu ortaya çıktı.Celal Şengör'ün kullandığı ifadeler önce sosyal medyayı sonrasında gündemi salladı.Şengör, yaptığı bir konuşmada Meral Akşener ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu ile bir yemek yediğini ve yemekten sonra düşüncelerini aktaran Celal Şengör şunları söyledi:Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum. Dedim 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık.' Gittik gürültüye. Ama halk onu seçiyor, bir dakika. Sakın vah vah bu adamlar aptallar da... Öyle değil, biz seçiyor ya... Biz de aptalız.