Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji iletim hatlarında sorun bulunmadığını bildirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat tarihinde gerçekleşerek büyük yıkıma neden oldu.Yaşanan büyük felaketin ardından bölgede enerji sıkıntısı baş göstermişti.Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, binalara elektrik ve doğalgaz verilmesi sürecinde can ve mal güvenliğinin öncelendiği ifade edildi.Bu kapsamda, elektrik tarafında Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin, doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla elektrik ve doğalgaz iletim dağıtım hatlarındaki sorunların giderildiği kaydedildi.Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığına işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğalgaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğalgaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğalgaz hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir.