Elbistan Kaymakamlığı: Defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur

Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremlerin ikincisinin merkes üssü olan Elbistan'da enkazdan çıkarılan cenazelerin hastane bahçesinde bekletildiği iddia edildiSosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan bu iddia, Elbistan Kaymakamlığı tarafından yalanlandı.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelerde sarılı olduğu, poşetlerde beklediği ile ilgili haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bugünlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.