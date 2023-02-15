Bakanlıktan depremzedelere yönelik psikososyal desteğe ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından afet bölgesindeki depremzedelere sağlanan psikososyal desteklere ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar depremden etkilenen illerde 332 bin 49 kişiye sosyal destek sağlandığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, afetzedelere yönelik sağlanan psikososyal desteklere ilişkin bilgi verildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ana kadar depremden etkilenen illerde 332 bin 49, deprem bölgesi dışındaki illerde ise 90 bin 752 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 2 bin 403 personelimizle 332 bin 49 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 2 bin 652 personelimizle 90 bin 752 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."