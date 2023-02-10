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Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de, depremde yıkıldı.

Ekleme: 10.02.2023 - 22:11 Güncelleme: 10.02.2023 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından yıkıldı.

638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilen Habib-i Neccar Camisi, birçok depremi atlatmış ve tadilat gömüştü.

Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı

İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habib-i Neccar, bölgeyi gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı.

Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı

Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19'uncu yüzyılda bir şadırvan da inşa edilmişti.

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