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Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

5 yıl önce Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından Mamak’ta bitmeyen ve usulsüzlük iddiaları gündemden düşmeyen kentsel dönüşümlerle ilgili açıklamalarda bulundu. ABB ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini kaydeden Özcan, Yavaş'a "Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ A.Ş'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi" diye seslendi.

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Ekleme: 9.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 9.12.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
5 yıl önce Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Kendisinden önceki yönetimlerin yaptıklarını bile koruyamayan Yavaş, Ankaralıların aklı ile alay edercesine, her istediğini almasına rağmen 'Engelleniyoruz', 'Borçlanma yetkisi verilmiyor' vs. şeklinde çeşitli bahaneler üretti.

Bahaneler ardında sığınarak 5 yıldır Ankaralılara hayatı zindan eden Yavaş, sözde şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceğini ve Ankaralılara hesap veren bir belediye başkanı olacağını, yetim hakkını savunacağını söylese de gerçekleştirdiği ihalelerin hemen hemen hepsinde usulsüzlükler gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

Yaptığı usulsüzlükler her seferinde gün yüzüne çıkarken Yavaş, bu konulara ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. Son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'a tepki gösterdi.

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini kaydeden Özcan, Yavaş'a 'Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ A.Ş'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi' diye seslendi.

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlar için yapı ruhsatlarını düzenlerken evrakta sahtecilik yapıldığını kaydeden Özcan, Yavaş'a, 'sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlediniz. Yine yakalandınız. sakın ola örtbas etmeyi denemeyin' çağrısı yaptı.

Yavaş ve ekibinin PORTAŞ'ta ihaleden kaçındığını, satın almaları kamuoyundan sakladığını ve bölüp dağıttığını kaydeden Özcan şunları söyledi:

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

HAKAN HAN ÖZCAN BOMBALADI

'Firmalara bakıyoruz; 2020 ve 2021'de açılan firmalar, 2022'de hisse devri yapılan firmalar…'

'Aynı firmaya 19 gün içinde toplam 200 Milyon TL işi üç parça halinde nasıl pasladınız?'

-Ankara'da firma mı kalmadı da Samsun'dan şehrimize misafir getirdiğiniz kişilerin yeni açtığı firmalara ihalesiz işler verdiniz

'İhaleleri canlı yayınladık' diyorsunuz ya; portaş'ın milyarlarca liralık satın almalarının görüntülerini kamuoyuyla bir paylaşsanız da ankara halkı da seyretse!'

-'Dilerseniz yine cevap veremeyip bu paylaşımı dava da edebilirsiniz. Algı operasyonlarınıza hizmet edebilir.'

'Kolay gelsin, pazar ola @mansuryavas06'
'Gerçekler ortaya çıktı, #MASKELİBALOBİTTİ'

Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü

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Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
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