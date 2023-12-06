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İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyu ölüm yağdırdı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırırken, Nusayrat Mülteci Kampı ve Han Yunus kentindeki çok sayıda bölgeye de bomba yağdırdı. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
Ekleme: 6.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 6.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze kentinde et-Tuffah, ed-Derec ve eş-Şücaiyye mahallelerini, Han Yunus'un doğusunda da el-Fuhari, Huzaa ve Absan bölgelerini vurdu. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı. Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının enkaz altında kaldığını ve onları enkazdan çıkarmanın zor olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde aralarında doktor ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu 35 sağlık çalışanını alıkoydu. ​​​​​​​

İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 262 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.


İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
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