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Adana Kozan'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı var!

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte haberin detayları

Ekleme: 6.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 6.12.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Adana Kozan'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı var!
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Feke yönüne giden Enescan Uygun yönetimindeki 34 R 1457 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı 38 EV 101 plakalı otomobille çarpıştı.

Adana Kozan'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı var!

Kazada, sürücülerden Cihan Ersin ile kardeşleri Cemre (20) ve Can Ersin (22) ve diğer araçtaki Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.

Adana Kozan'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı var!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Cemre Ersin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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