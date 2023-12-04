Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre; Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD depremin derinliğini 8.98 kilometre olarak ölçtü. Saat 10.42'de meydana gelen deprem Bursa, İstanbul ve çevre illerden hissedildi.Kandilli Rasathanesi ise; depremin merkez üssünü Bursa Mudanya olarak açıkladı. Rasathane depremin büyüklüğünü 4.9 olarak tespit etti.Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi.X hesabından bir paylaşım yapan Ercan, '10,42'de Kuzey Anadolu kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka'da 5,4 km odak derinliğinden M5,1'lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4'dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir' dedi.