Tüketen değil üreten bir Türkiye! 2024'e 6 bin 250 fabrika ile giriyoruz

Türkiye, 2024'e ise 6.250 fabrika ile giriş yapıyor. Organize Sanayi Bölgeleri'nin arsa ve teşvik başvuruları verilerine göre, bu tesislerin 4.000'den fazlası Marmara ve Ege bölgelerinde yer alıyor. Bu yatırımların yüzde 18'ini ise yabancı sermaye oluşturacak. Türkiye, bölgede sürekli patlak veren savaşların ve siyasi istikrarsızlıkların da etkisiyle, 2024'te de üretim açısından en istikrarlı bölge olarak görülüyor.Yeni yatırımlarda yüksek teknoloji içeren sektörlerin artması da dikkat çekti. Togg'un 2028'de kapasite artıracak olması nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında başını KOBİ'lerin çektiği 40 yeni fabrika inşa edilecek. Hali hazırda Togg için 120'den fazla Türk şirketi üretim gerçekleştiriyor. Türkiye, Uzay Ay Misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. Teknoparklarda 127 firma projelere dahil oldu. 30 yeni şirket kuruldu.Sabah'ta yer alan habere göre; 2024'te hayata geçirilmesi için start verilen 6 bin 250 tesisin dağılımında ise Marmara ilk sırada yer alıyor. 3 binin üzerinde yeni tesisin açılacağı bölgede en fazla yatırımın yapıldığı sektörler ise makine, otomotiv ve beyaz eşya. İkinci sırada yer alan Ege'de gıda ve tekstil öne çıkarken Anadolu ve doğu illerinde ise İnşaat malzemeleri, mobilya, gıda ve tekstil ön planda.