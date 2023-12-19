Muğla’da 48 göçmen daha yakalandı
Muğla açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan iki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 göçmen yakalandı.
Muğla açıklarında düzensiz göçmenlerin dramı sürüyor. Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.