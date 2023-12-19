Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Karısıyla problemleri olan adam, yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Ancak iddialara göre; gelin erkek çıktı. Bunun üzerine düğün yapan ikili kayıplara karıştı. Paylaşımları ise şaşırttı: Seviyorum kime ne!

Düğün sonrası gelin erkek çıktı… Duyanları şaşkına çeviren olay Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı.Karısı ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.Damadın yakınlarının katıldığı düğünde damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılamadı.İddialara göre; düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyette erkek ismi taşıdığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.Gelinlik giyip genç adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.C.B. ile İ. takma adlı M.K.'nin olaylı düğün sonrası ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.Ayrıca ikilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları ortaya çıktı.O paylaşımlarda çiftin; İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.