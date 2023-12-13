Afyonkarahisar’da zincirleme kaza! Olay yeri sinema çıkışına döndü...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, zincirleme trafik kazası meydana geldi...B.Ö., otomobili ile trafikte seyir halindeyken yan yoldan aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç alışveriş merkezi önünde park halinde olan otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile hareketlenen otomobilde önünde park halinde olan iki otomobil ile bir motosiklete çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmadı.Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, araç sahiplerinin hakkında şikayetçi olduğu B.Ö., isimli sürücü polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.