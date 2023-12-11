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İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı

İngiltere'de diş hekimi yetersizliği ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye diş tedavisine gelerek artan zamanda da İstanbul'u gezen 55 yaşındaki Marion Parks, ülkesinde 181 bin TL'ye yaptıracağı uygulamayı 33 bin TL'ye yaptırdığını söyledi.

İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı
Ekleme: 11.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı
Türkiye'de art arda açılan şehir hastaneleri muhaliflerin eleştirilerine hedef olurken Avrupa'da kriz büyüyor.

Özellikle koronavirüs pandemisiyle başlayan sağlık krizinde İngiltere başı çekiyor. Diş sağlığı, bu kapsamda en büyük problemin yaşandığı alanlardan biri.

İngiltere, dişçiye erişim konusunda 2021'de OECD'nin en zengin 22 ülkesi arasında sondan üçüncü sırada yer alırken pandemiden sonra bu sıra değişmedi.

İngiltere'de insanlar kendi dişini çekiyor

Devlet finansman sistemiyle ilgili sorunlar, milyonlarca insanın devlet tarafından işletilen Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) düşük fiyatlı bir dişçiye erişememesi anlamına geliyor.

Öyle ki İngiltere'de temmuz ayında yayınlanan bir parlamento raporunda, acil durumlarda insanların kendi dişlerini çektiği bilgisi yer aldı. 21. yüzyılda yaşanan bu skandallar zinciri, İngilizleri yurt dışında tedavi arayışına itti.

İngilizlerin uğrak sağlık merkezi Türkiye

Bu kapsamda Türkiye, altyapısı, yetişmiş kalifiye personel kadrosuyla dikkat çekiyor.

Bu kaliteli sağlık hizmetlerine kur farkı da eklenince İngilizler için Türkiye tam bir cazibe merkezi haline geliyor.

İngiliz köylü diş yaptırmak için İstanbul'a geldi

Bu şartlar altında Türkiye sağlık turizmince İngilizlerin uğrak noktası olurken Reuters, İngiltere'nin Ipswich şehri yakınlarındaki bir köyde yaşayan 55 yaşındaki Marion Parks'ın İstanbul'daki 2 günlük diş tedavisi ziyaretini haberleştirdi.

Haberde, iki implant ve bir diş çekimi yapmak için İstanbul'a iki günlüğüne gelen ve hem diş sağlığına kavuşan hem de İstanbul'da tatil yapan kadın, yaşadıklarını anlatıldı.

İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı

İngiltere'de 5 Türkiye'de 1

İngiltere'de benzer bir operasyon için özel polikliniklerden fiyat teklifi alan Parks, Türkiye'de aynı işlemi 5'te 1'i fiyatına yaptırırken şu ifadeleri kullandı:

'Günümüzde artık düzen böyle. Maalesef biraz üzücü. Sadece İngiltere'de acı çeken insanlar için üzülüyorum.'

Parks, bu işlemleri İngiltere'de yapsa 5 bin İngiliz poundu (yaklaşık 181 bin TL) istendiğini fakat Türkiye'de ise bunu sadece 923 pounda (yaklaşık 33 bin TL) yaptırdığını söyledi. Haberde, bu fiyata konaklamanın da dahil olduğu belirtilirken, 200 poundluk uçak bileti parasını da ayrıca ödediği belirtildi.

Tedaviden sonra İstanbul gezisi

İngiliz köylü Parks, tedavisinden arta kalan zamanda ise İstanbul'u gezdi.

Reuters'a konuşan Parks, 'Nisan ayında diğer tedavi işlemleri için tekrar İstanbul'a gideceğim. Buradaki hizmetten gerçekten çok etkilendim. Harika bir deneyimdi. Operasyondan sonraki iki gün boyunca İstanbul'un caddelerini gezdim.' dedi.

İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı
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İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı
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