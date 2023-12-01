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Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde liderlere hitap edecek.

Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
Ekleme: 1.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 1.12.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TRK' ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

KAPIDA KARŞILADI! SAMİMİ POZ
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili zirve öncesi samimi pozlar verdi.

Dubai'de bulunan dünya liderleri daha sonrasında aile fotoğrafı için aynı kareye girdi.

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.

Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor

GAZZE MASADA
Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde Gazze'deki son durum başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta.

Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
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