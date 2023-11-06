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Kumar ve yasa dışı bahise Mengene operasyonu! 517 kişiye idare işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene operasyonunda 517 şüpheli hakkında idari işlem, 118 kişi hakkında ise adli işlem yapılırken 33 şüpheli de gözaltına alındı.

Ekleme: 6.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 6.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Kumar ve yasa dışı bahise Mengene operasyonu! 517 kişiye idare işlemEmniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik yapılan "Mengene" operasyonunda gerçekleştirildi.

517 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı. 517 kişi hakkında ise; kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 Türk lirası para cezası uygulandı. 118 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

KUMAR OYNATAN İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ

Operasyonunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatılırken 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir' şeklinde açıklamada bulundu.
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