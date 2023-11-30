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HAVELSAN Foça'daki Meskun Mahallerde Muharebe Eğitim Merkezini tanıttı

HAVELSAN, İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Okulu'nda 2019 yılında kurduğu "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitim Merkezi"ni tanıtan bir video yayınladı.

Ekleme: 30.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
HAVELSAN Foça'daki Meskun Mahallerde Muharebe Eğitim Merkezini tanıttıMeskun Mahallerde Muharebe Eğitim, Simülasyon ve Test Merkezinde, Jandarma Komandolara dünyanın en iyi muharebe eğitimlerinden biri veriliyor.

11 binadan oluşan alanda, farklı ebat ve şekillerde oda/koridorlar ve gizli geçiş tünelleri yer alıyor.

Burada yapılan eğitimlerle tek er, unsur veya timin harekat ortamında karşılaşabileceği karmaşık yapı, farklı mekanlarda ve zamanlarda öngörülmeyen tehditler gerçekçi olarak deneyimleniyor. Ayrıca mevcut eğitim alanı içerisinde meskun mahallerde ilerleme teknikleri, binalara girme, binaları temizleme, savunma mevzileri hazırlama gibi becerileri artırılıyor.

Sürpriz hedef sistemleri, sis/flash efekt üreteçleri, kamera ve ses sistemleri, baskısı ayarlanabilir kapı, el yapımı patlayıcı simülatörleri ve telsiz sistemleri HAVELSAN tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece kursiyerlerin anlık tepkileri ölçülerek performans ölçümü yapılıyor.

Asimetrik savaş ortamının tehditlerine hazırlanmak amacıyla kurulan merkezin özellikleri:

9 tek katlı, 2 çift katlı bina
64 oda, 16 koridor
Gizli karıştırma tünelleri
El Yapımı Patlayıcı (EYP) Simülatörü
Basınç ayarlı kapı
Gerçekçi harekat ortamı
Farklı tip bubi tuzaklamaları
Mobil komuta kontrol merkezi
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