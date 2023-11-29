Mersin'de huzur operasyonu: 38 gözaltı, 5 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında yaptığı operasyonlarda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.Yapılan operasyonlarda, 42 suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 52 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.