Kocaeli'de feci kaza: İşçi servisi devrildi! 1’i ağır 9 yaralı var...

Feci kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden B.B. yönetimindeki 41 P 2891 plakalı işçi servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı...