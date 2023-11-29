Her yağmur sonrası aynı manzara! İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da bir yanda yağmur bir yanda trafik çilesi başladı.Dün akşam başlayan fırtına, bugün öğle saatlerinde yerini yağmura bıraktı.Zaman ilerledikçe şiddetini artıran yağmur gök gürültülü yağışa döndü.Birçok ilçede cadde ve sokakların göle dönmesiyle su baskınları yaşandı. Bu durum trafiği de kilitledi.Megakent'te her yağmur sonrası ana erterlerde su taşkınları yaşanıyor ve trafik kaçınılmaz oluyor.Öte yandan sürücülerin görüş mesafesinin azalmasıyla Sefaköy bölgesinde kaza da meydana geldi.Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, iş çıkış saatine doğru yollarda yoğunluk yaşandığı görüldü.Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu saat 16.00 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.Yağışların gün boyu süreceği belirtildi.