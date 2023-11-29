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Bölgeyi yıktı geçti! Hasarın boyutu gün ağrıyınca meydana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da etkili olan lodos ile birlikte Marmara Denizi taştı. Suların sahili kaplaması adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıkardı. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Ekleme: 29.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Bölgeyi yıktı geçti! Hasarın boyutu gün ağrıyınca meydana çıktıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da etkili olan lodos ile birlikte Marmara Denizi taştı.

Denizin taşması ile sular sahili kapladı.

Bölgeyi yıktı geçti! Hasarın boyutu gün ağrıyınca meydana çıktı

Suların sahili kaplaması sonucu adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Gün ağarınca ortaya çıktı

Dün gece denizin taşması sonucu sahilde büyük hasar oluştu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli lodos ve deniz taşınması ile birlikte sahil alanda bulunan birçok korkuluk paramparçqwa olurken, bunun yanı sıra alanda bulunan kafelerdeki malzemeler sürüklendi.

Bölgeyi yıktı geçti! Hasarın boyutu gün ağrıyınca meydana çıktı

Lodos'un şiddeti alandaki kilolarca ağırlıktaki bankları da söküp yüzlerce metre sürüklerken, alandaki asfaltın da kopması fırtınanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz sularının geri çekilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri alanda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı.

Bölgeyi yıktı geçti! Hasarın boyutu gün ağrıyınca meydana çıktı

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