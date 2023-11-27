İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) Güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.'