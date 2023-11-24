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İstanbul'da 3 çocuk çöp evde bulunmuştu: Anne ve babanın cezası açıklandı

Eyüpsultan’da çöp evde çıplak halde bulunan üç çocuğun devlet koruma almasının ardından haklarında ‘Terk etme’ suçundan yargılanan anne babaya 1’er yıl 15 ‘er gün hapis cezası verildi. Öte yandan çocuklar devlet koruması altında kalmaya devam ediyor.

Ekleme: 24.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 3 çocuk çöp evde bulunmuştu: Anne ve babanın cezası açıklandı
Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp evde bulunan R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmuştu. Çocuklar devlet tarafından koruma altına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları, üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı belirtilmişti.

'TERK' SUÇUNDAN DAVA
İddianamede, görevlilerin, evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarılmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Merve ve baba Ahmet S.'nin 'Terk' suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

'BİR HATAYA DÜŞTÜK'
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Merve ve Ahmet Sürer katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Merve Sürer, 'Ben hiçbir şekilde evlatlarımdan vazgeçmiyorum. Bir hataya düştük. Ben evlatlarımı istiyorum' dedi. Son sözü sorulan sanıklar pişman olduklarını belirtti.

1'ER YIL 15'ER GÜN HAPİS
Mahkeme, sanıklar Merve ve Ahmet Sürer'i 'koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti. Öte yandan çocuklar devlet koruması altında kalmaya devam ediyor.

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