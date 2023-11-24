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Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi

5000 TL emekli ikramiyesi 12 milyonu aşkın SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklisine ödendi. Ocak zammı öncesi milyonları rahatlatan Cumhuriyet ikramiyesi için yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emekliler için de 5000 TL emekli ikramiyesi verilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Çalışan emeklilere ikramiye ödenecek mi?

Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
Ekleme: 24.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
5000 TL emekli ikramiyesi Ocak emekli ve memur zammı öncesi milyonları rahatlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını zorlayarak Cumhuriyet ikramiyesi çalışmasını gerçekleştirdi. 2023 yılının 3. emekli ikramiyesi dul ve yetimler dahil 12 milyonu aşkın hak sahibine ödendi. Öte yandan kapsam dışı kalan çalışan emekliler için de çalışmalar başladı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinin çalışan emekliler için de ödenmesi gündeme geldi.

12,2 MİLYON EMEKLİYE 61 MİLYAR TL ÖDEME

Başkan Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.

SSK'LI, BAĞ-KUR'LU VE EMEKLİ SANDIĞI AYIRT ETMEDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.

4 GÜNDE 61 MİLYAR TL 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı. Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.

SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a, 'İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor.

Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN YENİ TALİMAT: BİR ÇALIŞMA YAPILSIN

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.
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