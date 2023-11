MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:'Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanı verilişinin 95'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.Ayrıca, Mavi Vatanımızın yılmaz bekçilerini ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun 250'nci, Deniz Astsubay Okullarının 133'üncü kuruluş yıl dönümünü de bir kez daha kutluyoruz.Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.Bu kapsamda şanlı ordumuz; terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.Bu kapsamda;- Türk ve Yunan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 13 Kasım'da Bakanlığımız ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiş,- 28'inci Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, ülkemizin ev sahipliği ve Romanya'nın Dönem Başkanlığında 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara'da icra edilmiştir. Toplantıda Moldova'nın tam üyeliği onaylanmıştır.Söz konusu toplantı kapsamında Sayın Bakanımız tarafından; Karadağ ve Moldova Savunma Bakanları ve Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmeler de gerçekleştirilmiştir.Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı ülkemiz öncülüğünde başlatılan ve Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Toplantısı'nın 3'üncü turu 22-23 Kasım tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.Diğer yandan Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz.Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak;- 15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir.- Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 11 uçakla; 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir.Bu vesileyle;- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı,- 35 yıl önce işgal edilmiş topraklarını kurtaran Can Azerbaycan'ın da 'Millî Diriliş Günü'nü bir kez daha kutluyoruz.Sayın Bakanımız tarafından,- 16 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yapılmış ve milletvekillerinin soruları yanıtlanmış,- 21 Kasım'da ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında bulunduğu Cezayir'de, Genelkurmay Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir.Sayın Bakanımız; bugün de resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi iş birliği hususlarının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirmektedir.Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik,10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir.Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1.927 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur.Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında;- Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara,- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir.Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.01 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri geliştirilmekte ve etkin önlemler alınmaktadır.- Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4'ü teröristtir.2.949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.467'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 402'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 576 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 191.766 olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede,- NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla düzenlenen Adaptive Hussar Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.- Türk ve Pakistan SAT ve İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Ayyıldız,- Ülkelerin, deniz güvenliği paydaşları arasındaki iş birliği ve farkındalığını artırmak maksadıyla Deniz Güvenliği,- Katılımcı ülkelerin görev yeteneklerini değerlendirmek, insani yardım/doğal afetlere müdahale usullerini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz,-NATO ülkeleri arasında komuta kontrol, muhabere, bilgi mübadelesi konularında birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Dynamic Master,- Müşterek Görev Kuvveti karargâhı olarak eğitim ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesi için Steadfast Jackal Tatbikatları ile,- Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hava harekâtı görevlerine yönelik taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Millî Anadolu Kartalı 2023 Eğitimi icra edilmektedir.- 28 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ise NUSRET 2023 Davet Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.Diğer yandan, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında;- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS OLDENBURG tarafından İzmir'e liman ziyareti icra edilmiş,- İspanya Deniz Kuvvetleri gemisi ESPS PATINO tarafından ise Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.Ayrıca, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi de Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin'e liman ziyareti icra etmektedir.- 20-23 Kasım tarihleri arasında Fransa'ya liman ziyareti icra etmekte olan TCG KINALIADA korvetimiz, 25-28 Kasım tarihleri arasında da Arnavutluk'a liman ziyareti gerçekleştirecektir.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.Bu kapsamda;2 adet Temel Eğitim Helikopteri, 4 adet Seyyar Havan Tespit Radarı, 8 adet Zırhlı Tanksavar Aracı, 17 adet NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, 1 adet Araçlı Mayın/El Yapımı Patlayıcı Dedektörü Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır.Yine, Barbaros Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında; Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda Millî Savaş Yönetim Sistemi ve Elektronik Sensör Sistemlerinin modernizasyonu yapılan TCG ORUÇREİS fırkateynimizin ilk kontrol seyri 16 Kasım'da başarıyla icra edilmiştir.Kontrol seyrinin tamamlanmasının ardından Deniz Kabul Testi faaliyetleri icra edilecektir.Ayrıca, hayata geçirdiği yerli ve millî projelerle gücümüze güç katan ASELSAN'ın 48'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.Resmî internet sayfamızda yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara mobil cihazlardan hızlı erişim sağlayabileceği 'Millî Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması' App Store ve Google Play üzerinden kullanıma sunulmuştur.Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda;- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.'Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı' iddiasının sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, iddiayı 'Dezenformasyonun bariz bir örneği' olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.'İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı' iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, 'Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir' yanıtını verdi.Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan 'İkinci el Eurofighter alınacağına' iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları söyledi:'F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.'Milli Muharip Uçağı KAAN'a yönelik de bilgi veren kaynaklar, 'KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor' dedi.Bir gazetecinin KAAN'ın NATO'ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.