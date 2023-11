Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi

Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.Soykırımcı İsrail'e destek veren Almanya'ya dünyanın gözü önünde ayar vererek, mazlum Filistin halkının sesi olan Başkan Erdoğan çok net mesajlar verdi.Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibarıyla malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki, Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor.''Tevrat'ta bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir liderim. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştır. Ama ben koydum. Ta o zamanda. Bundan dolayı da kimseye borcumuz yok.'Başkan Erdoğan'ın ses getiren açıklamaları sonrası sosyal medyadan destek yağdı.Hakikatin gür sesi…Nerede olursa olsun, her zaman hakkın ve haklının yanında olan Cumhurbaşkanımız var, Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan Gazze^'de yaşanan katliamlara destek verenleri ve sessiz kalanları eleştirdi.Ezilenlerin Gür Sesi Suskun Dünyanın Hür Sesi!Zalimlere karşı koyan, mazlumlara kol kanat olan, gerektiğinde tüm dünyayı karşısına alan, eğilmeden bükülmeden her zaman dim dik ayakta duran; Recep Tayyip Erdoğan.Dünya mazlumlarının umudu, kimsesizlerin kimsesi liderimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.'4 kelimeyle Almanya'da Alman Başbakanı dövmek 'Bizim İsrail'e borcumuz yok''Adam gibi bir adam var bu dünyada, onun adı Recep Tayyip Erdoğan''Ezilenlerin gür sesidir o… Suskun dünyanın hür sesidir o…Göründüğü gibi olan, Gücünü milletten alan… Recep Tayyip Erdoğan.'