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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclisi’nden Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için verilen 472 Milyon krediyi yüzde 40 faizle çektiği bankaya yüzde 30 faizle geri yatırarak kamu zararına neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a zor sorular sordu. Özcan’ın Yavaş’a sosyal medya hesabı üzerinden sorduğu sorular Türkiye gündemine oturdu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Ekleme: 17.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Hakan Han Özcan, 'Sürekli 'Şeffaf' olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya onun için ısrarla soruyorum; Ankaralının parasını yok eden bankacılık işlemlerini yaparken, aklına muhtaç olduğunuz, özel bankanın yönetim kurulu üyesi meşhur finans uzmanınız Memduh Aslan Akçay'a hangi hakla belediyeyi yönettirdiniz, talimatlar yağdırmasına, Ankaralının parası hakkında karar vermesine nasıl müsaade ettiniz? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiç bir resmî ilişkisi olmayan bu kişiyi 4 yıl tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan ettiniz. Yüklenici ödemelerine, personel maaşlarına, ihalelere dahi karar verebilen bu yetkisiz uzmanınızı kim koydu başucunuzca? Bir tane ehil bürokratınız yok muydu size refakat edecek? Ankara Büyükşehir Belediyesi'de hiç bir resmî sıfatı olmayan bu kişiyle baş başa gittiniz! Hem de tüm masraflarını belediye bütçesinden ödeterek! Neden? Hangi amaçla? Sahi siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz? ABB'yi kimlere teslim ettiniz?' dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden 2020 yılında 'Halk sağlığını tehdit ediyor' , 'çok acil' diyerek Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için 472 Milyon TL kredi alan Mansur Yavaş, yüzde 40 faizle çektiği krediyi finans danışmanı ile birlikte yüzde 30 faizle aynı bankaya geri yatırdı. Yavaş yaptığı bu işle Ankaralıların parasını 100 milyon lira zarara uğrattı. Bununla da yetinmeyen Yavaş söz konusu finans danışmanını belediyenin yönetimine getirerek tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan etti. Yavaş'ın iş bilmezliğine karşı ve halkın parasını zarara uğratan Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan zor sorular yönetti. Özcan'ın Yavaş'a yönelttiği sorular Türkiye gündemine oturdu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 472 Milyon TL kredi kullanmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için çivi çakmadığınız gibi, krediyi ASKİ'yi, Ankara Büyükşehir Belediyesini, Ankara'yı, Ankara halkını zarara ASKİ'yi zarara uğratacak şekilde kullanan Yavaş'a zor sorular yöneltti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?

YAVAŞ'IN MEHŞUR FİNANS DANIŞMANI AKÇAY BANKADAKİ GÖREVİNDEN APAR TOPAR İSTİFA ETTİ
2020 yılında Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 472 Milyon TL kredi alan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 40 faizle krediyi çektiği bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Aslan Akçay ile birlikte parayı aynı bankaya daha düşük faizle yatırdığını ve kamu zararına yol açtığını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Özcan'ın konuyu gündeme getirmesi ile birlikte ne yapacaklarını şaşıran ABB Başkanı Mansur Yavaş ve meşhur finans uzmanı ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay sessizliğe büründü. Konuyu unutturmaya çalışan Yavaş ve Akçay başarılı olamayınca Akçay, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bankada yürüttüğü görevinden 30.04.2023 tarihinde apar topar istifa etmek zorunda kaldı. Ancak Akçay hali hazırda ASKİ'nin Genel Müdürü olarak görevine devam ettiği görülüyor.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?

'ABB'Yİ PARALEL BİR YAPIYLA MI YÖNETİYORSUNUZ?'
'Sayın Mansur Yavaş hâlâ sessizsiniz.' diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Biliyorum bu sorularıma da cevap veremeyeceksiniz ama sorumlu olduğumuz Ankaralılar adına sormaya devam ediyorum. Şu sorularıma cevap verin de PORTAŞ'a, Fen İşleri'ne, Sosyal Hizmetler'e ve Bilgi Işlem'e geçelim. Sürekli 'Şeffaf' olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya onun için ısrarla soruyorum; Ankaralının parasını yok eden bankacılık işlemlerini yaparken, aklına muhtaç olduğunuz, özel bankanın yönetim kurulu üyesi meşhur finans uzmanınız Memduh Aslan Akçay'a hangi hakla belediyeyi yönettirdiniz, talimatlar yağdırmasına, Ankaralının parası hakkında karar vermesine nasıl müsaade ettiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiç bir resmî ilişkisi olmayan bu kişiyi 4 yıl tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan ettiniz. Yüklenici ödemelerine, personel maaşlarına, ihalelere dahi karar verebilen bu yetkisiz uzmanınızı kim koydu başucunuzca? Bir tane ehil bürokratınız yok muydu size refakat edecek? 40 bin çalışanınızı yok sayarak Londra'daki resmî görüşmelere, ABB'de hiç bir resmî sıfatı olmayan bu kişiyle baş başa gittiniz! Hem de tüm masraflarını belediye bütçesinden ödeterek! Neden? Hangi amaçla? Sahi siz ABB'yi paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz? ABB'yi kimlere teslim ettiniz?' ifadelerini kullandı.
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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
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