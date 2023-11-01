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Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Türkiye’nin o ilçesinde meydana çıkan tehlike, vatandaşları endişelendirdi. Toprağın altından çıkan o canlılar görenleri şoke etti.

Ekleme: 1.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 1.11.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!
Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yılanların toprağın altına inmesi beklenirken, Elazığ'da beklenmeyen bir manzara yaşanıyor.

Hava serinlemesine rağmen Elazığ'da yılanlar hala toprağın altına inmedi. Bu durum, özellikle Elazığ'da yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Son günlerde Elazığ'dan peş peşe gelen haberlere göre yılanların sayısı büyük artış gösterdi. Artık evlere giriyor.

Özellikle önceki gece, bir eve girmeye çalışan bir yılanın ardından son olarak 2,5 metrelik dev bir yılanın görüntülenmesi, yerel sakinleri korkuttu.

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Dev yılan görüntülendi

Normal şartlarda yılanlar, havalar soğumaya başladığında kış uykusuna yatar ve bu dönemi yerin altında geçirir. Ancak Elazığ'da birkaç gün önce, Piran köyünde yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda devasa bir yılanın görüntüleri çekildi.

Bu olağandışı olay sonrasında yılan ormanlık bir alana kaçarak gözden kayboldu.

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!
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