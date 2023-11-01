A1 ve A2 ehliyet sahibi olanlar dikkat: Zorunluluk getirildi! Yalnızca o kişiler muaf tutulacak

Motosiklet sürücülerine yeni bir gereklilik daha eklendi. Motosiklet sürücülerine yeni bir gereklilik eklenmiştir. Motosiklet kaskı zorunluluğunun ardından, sürücülerin gözlerini dış etkenlere karşı koruyacak ve görüşlerini engellemeyecek koruma gözlüğü takma zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Ancak kasklarında zaten koruma gözlüğü bulunan sürücüler bu gereklilikten muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle trafik güvenliği için yeni önlemler alındı.Bu doğrultuda, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine koruma gözlüğü takma zorunluluğu getirildi.Konu hakkında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle trafikte yeni önlemler alındı. Motosiklet, bisiklet motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananlar ise; gece saatlerinde reflektör olan giysiler giyecek. Buna göre motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma şartı getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bundan istisna tutuldu” ifadeleri kullanıldı.