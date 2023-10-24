  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı

Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde Hamas abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tuttukları İsrailli 2 sivili "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurdu.

Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı
Ekleme: 24.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 24.10.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı
İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kana bulamaya devam ediyor.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e baskınlarıyla başlayan Gazze bombardımanlarında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ise bu süreçte sorunun çözümü için önemli bir rol üstlendi.

Türkiye devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye bölgede kalıcı barışın sağlanması için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin sivil rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çalışmalarda nihai sonuca ulaşıldı.

Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı

İki sivil serbest bırakıldı

Hamas'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin arabuluculuğunda daha önce esir alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı.

Rehineler Mısır'a getirildi

Mısır televizyonu da Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye getirilen 2 İsrailli yaşlı kadının görüntülerini yayınladı.

İsrail basınındaki haberlerde de İsrailli yetkililerin serbest bırakılanları almak için yola çıktığı bildirildi.

Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı

Hamas, İsrail'i suçladı

Söz konusu kişilerin daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Hamas, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı.

Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…