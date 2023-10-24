Türkiye devreye girdi: Hamas sivil esiri serbest bıraktı

İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kana bulamaya devam ediyor.7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e baskınlarıyla başlayan Gazze bombardımanlarında binlerce sivil hayatını kaybetti.Türkiye ise bu süreçte sorunun çözümü için önemli bir rol üstlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye bölgede kalıcı barışın sağlanması için yoğun çalışmalarına devam ediyor.Türkiye'nin sivil rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çalışmalarda nihai sonuca ulaşıldı.Hamas'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin arabuluculuğunda daha önce esir alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı.Mısır televizyonu da Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye getirilen 2 İsrailli yaşlı kadının görüntülerini yayınladı.İsrail basınındaki haberlerde de İsrailli yetkililerin serbest bırakılanları almak için yola çıktığı bildirildi.Söz konusu kişilerin daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Hamas, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı.Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.