Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,07 puan artışla 7.901,46 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 3,26 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,20 ile taş toprak oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.Analistler, jeopolitik risklerin dünya genelinde pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın dün ABD'de son 16 yılın zirvesinden yaklaşık 15 baz puan gerileyen tahvil faizlerinin piyasalarda sınırlı da olsa rahatlama sağladığını ifade etti.Öte yandan, ABD Merkez Bankasının politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.960 ve 8.080 seviyelerinin direnç, 7.890 ve 7.690 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.