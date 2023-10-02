O isim tek tek ifşa etti! CHP haber hesapları satın alıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sosyal medyada 'haber hesabı' satın alındığına dair iddialarını sosyal medyadan dillendiren gazeteci Altan Sancar, açıklamalarını çarpıcı detaylarla sürdürdü. CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in danışmanının bu konudaki adımlarını tek tek anlatan Sancar, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısını ilk sızdıran ismi ve hesabı da yine sosyal medyadan ifşa ederek çarpıcı açıklamalarını sürdürdü.Sancar ilk olarak şunları söyledi: "CHP'de 'haber hesabı' toplaması yapılıyor ve hesaplar Eren Erdem'in danışmanına bağlı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in parti üyelerine 'takip önerisi' ile gönderdiği kısa mesaj ile duyurduğu sosyal medya hesabı, Erdem'in danışmanına ait çıktı. Daha önce para karşılığı retweet yapan hesabın, aynı zamanda CHP'deki Zoom toplantısını da ilk paylaşan hesaplardan olduğu ortaya çıktı."Açıklamalarına devam eden Sancar, "CHP'lilerin Zoom toplantısı Youtube üzerinden paylaşılmıştı. Youtube'a yüklenen videonun ilk paylaşıldığı hesaplardan biri de @sosyal_haber adlı X hesabıydı. Eren Erdem ise dün akşam saatlerinde partinin üyelerine kısa mesaj atarak, Haber 2024 adı bir hesabı takip etmelerini tavsiye etti. X platformunda @2024haber kullanıcı adıyla bulunan hesap, 10 yıl önce Solaris_rt adıyla faaliyet gösteriyordu. Hesap para karşılığı Rtweet yapıyordu.Daha sonra hesap Sosyal Haber adını almış, bir süre sonra da adını Haber 2024 olarak değiştirmişti. Erdem'in partililere gönderdiği kısa mesaj ile hesabın, Erdem'in danışmanına ait olduğu ortaya çıktı. Danışmanın numarası X'e girildiğinde doğrudan X platformu kullanıcıyı bu hesaba yönlendiriyor. Numaranın tamamını KVKK gereği paylaşmıyorum. Lakin kendisine sorduğumda hayır dese de bu durumu kanıtlayan ekran kaydını saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.Sancar açıklamasının ardından CHP'ye sorular da yöneltti. Soruları şöyle: "Geriye birkaç soru kalıyor: -Koskoca CHP neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? -CHP'deki bir ismin bu hesapları kontrol ediyor olması doğru bilgiye erişimi nasıl etkileyecek? -Bu hesaplar kurultay sürecinde mi kullanılacak? -Satın alındığı belli olan bu hesaplara ne kadar ödendi? -CHP'nin parası ile üyelere bu hesabı tanıtan bir mesaj neden atıldı?"CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise bu paylaşımın ardından Sancar'ı arayarak bazı açıklamalarda bulundu. Sancar o açıklamayı da sosyal medyadan paylaşarak "CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem aradı ve hesabın bilgisi dâhilinde olduğunu belirtti. Mevcut sayfa gibi başka hesapların da olduğunu belirtti. Hesabı duyurduğu SMS'in ücretini kendisinin ödediğini söyledi. Buradaki amacın da manipülasyon ile mücadele olduğunu söyledi. Kurultaya dair bir paylaşım olmayacağını söyledi. Erdem 'Parti içine dair bir çalışmayı SMS ile duyurmam' ifadesini kullandı" şeklinde yazdı.