MSB'den düşürülen SİHA ile ilgili flaş açıklama: O iddialar tamamıyla spekülasyon

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır.Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır.1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarda 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekâtlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün'den kalktı.Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin'e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır.