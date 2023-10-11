Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!

1,5 trilyon doların üzerinde portföyleri yöneten ABD'li varlık yönetim şirketlerinden hedge fonları yöneticisine kadar bir çok yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları toplantılar sonucundaki izlenimlerini aktardı. Bank of America (BofA) tarafından hazırlanan notta, Bakan Mehmet Şimşek'in mesajlarının ikna edici bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Bank of America (BofA) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yabancı fon yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin izlenimlerini aktaran bir not hazırladı. Notta toplantıya katılan farklı profildeki yatırımcıların görüşleri aktarıldı.



ŞİMŞEK'İN TOPLANTISI İÇİN HANGİ YABANCI, NE DEDİ?



Yönettiği portföy 500 milyar doların üzerinde olan ABD'li bir varlık yönetim şirketinin Türkiye'de uygulanan ekonomik program konusunda pozitif olduğu belirtilirken, bu şirketin Türkiye'de 3 katalizöre dikkat çektiği belirtildi. Bu 3 katalizör, gelecek yıl enflasyonun gerilemesi, KKM'lerde başarılı bir geri çekilme ve Türk lirasında öngörülebilir bir değer kaybı olarak sıralandı.



REZERV BİRİKİMİ DİKKAT ÇEKTİ



ABD'li bir hedge fonun Bakan Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin gözlemlerinde Türkiye'nin rezerv biriktirme konusuna öncelik vermesine dikkat çekildi.



Yönettiği fon büyüklüğü 500 milyar doların üzerinde olan İngiliz varlık yönetim şirketinin ise risklere vurgu yaptığı görüldü. Sıkı spread'ler dolayısıyla Türkiye ile ilgili 'ağırlık azalt' tavsiyesini koruyan fon ekonomide bazı zorluklar olduğunu ve tam bir toparlanmanın kolay olmadığını belirtti. Fonun değerlendirmesinde yapısal sorunların devam ettiği ve bunları çözmenin zaman alacağı ifade edildi.



"BAKAN MEHMET ŞİMŞEK İKNA EDİCİ MESAJLAR VERDİ"



BofA'nın notunda gözlemleri aktarılan yönettiği fon büyüklüğü 1,5 trilyon dolar düzeyinde olan ABD'li bir fonun ise Bakan Şimşek'in mesajlarını ikna edici bulduğu aktarıldı. Fonun temsilcisi Türkiye için risklerin devam ettiğini ancak Bakan Şimşek'in uzun bir süre görevinde kalacağına inandıklarını belirtti.



MALİ POLİTİKALARDA "YEREL SEÇİM" VURGUSU YAPILDI



Notta 1 trilyon dolardan daha fazla varlık yöneten ABD'li bir fonun yerel seçimlere dikkat çektiği ifade edildi. Buna göre fonun temsilcisi mali politikalarda seçimlere kadar potansiyel bir patinaj öngördüklerini ve o döneme kadar mali politikada daha yavaş adımlar beklediklerini söyledi.



Toplantıda rezerv konusuna birçok yatırımcının da vurgu yaptığı görüldü. Notta yaklaşık 500 milyar dolarlık fon yöneten İngiliz varlık yönetim şirketinin enflasyon ve kullanılabilir rezervler konusunda temkinli olduğu belirtildi.