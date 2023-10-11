Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için kapsamın genişlemeyeceğini belirtti. Emekli ikramiyesi dul ve yetim maaşı alanlar dahil olmak üzere 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor.Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı emekli maaşları ile ilgili yapılacak düzenleme yoğunluklu gerçekleşti. Bütçe çalışmaları neticesinde çalışan emekliler hariç olmak üzere 12 milyonu aşkın vatandaşa 5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıkladı.'EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI GÖSTERECEĞİZ'Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, 'Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz' dedi.5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu. Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalanabilecek.Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecekMeclis Genel Kurulu'nda oylanacakResmi Gazete'de yayımlanacakKasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacakOcak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecekEmekli ikramiyesinin kapsamı hakkında konuşan Bakan Vedat Işıkhan, kapsamın genişlemeyeceğini ifade etti.