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Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

Tokat'ta 2 otomobil, işçi servisi, halk minibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.

Ekleme: 6.01.2023 - 09:23 Güncelleme: 6.01.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar varTokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkisinde 2 otomobil, işçi servisi, halk minibüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

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