Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL’ye yükselttik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesini 1,8 milyar TL olduğunu belirterek 2023 yılında bütçenin 29 kat artırıldığını duyurdu.Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.2002: 1,8 milyar TL2023: 54 milyar TLGören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın" ifadelerini kullandı.