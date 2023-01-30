Sancaktepe'de ceset şoku! Ailesi sinir krizi geçirdi

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir binanın inşaat alanı içindeki su kuyusunda 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatta biriken su içinde bulunan ceset, itfaiye ekiplerinin suyu çekmesiyle çıkartıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Olayı öğrenen gencin ailesi sinir krizi geçirdi.Yapılan kontrolde cesedi bulunan kişinin 25 yaşındaki Bahadır Ekiz olduğu belirlendi. Bir süre önce askerden geldiği belirtilen Ekiz'in nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma yapan polis çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bahadır Ekiz'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.