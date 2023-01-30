Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' sözlerine İYİ Parti'den cevap: Bizde böyle bir bilgi mevcut değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam Halk TV canlı yayınına katıldı. Burada gündeme ilişkin soruları cevaplayan CHP lideri, Altılı Masa'nın adaylık karmaşasına ilişkin de açıklamalar yaptı.KILIÇDAROĞLU 13 ŞUBAT'I İŞARET ETTİAltılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün için, 12'inci toplantının yapılacağı 13 Şubat'ı işaret eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:'6 lider 13 Şubat'ta bulaşacağız. Artık 13 Şubat mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu tarihin açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13 Şubat'ta bir karar alacağız. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayımız 13'ünde değil de, 23'üncüde kamuoyuna bir şekliyle ne yapacağını ortak mutabakat metniyle birlikte açıklayacak'İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: BİZDE BÖYLE BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİLKılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından haftalık basın toplantısında konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağı yönünde bir bilgi olmadığını söyledi. Zorlu, ''13 Şubat ile ilgili son açıklanan bildiride bir toplantı gerçekleştirileceği yönünde bir bilgi bizde mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. Ama 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak.' dedi.