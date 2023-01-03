Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Nevşehir'de 500 polisin katılımıyla 76 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE GEÇİRİLDİ
75 şüpheli, gözaltına alınırken; evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.
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