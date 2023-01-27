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Denizli'de dehşet evi: Yüzünde darp vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu. Şüpheli ölüm sonrası evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi koruma altına alınırken polis, çocukların annesi Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi arıyor.

Ekleme: 27.01.2023 - 09:33 Güncelleme: 27.01.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de dehşet evi: Yüzünde darp vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Denizli'de dehşet evi: Yüzünde darp vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu


Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi.

Denizli'de dehşet evi: Yüzünde darp vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu


Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı. Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.






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