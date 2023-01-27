AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! 'Önünde hiçbir engel yok'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için önünde hiçbir engel olmadığını açıkladı.

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.