Korkunç kaza! 5 kişi vardı...Dere yatağına uçtu

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Abant Gölü Tabiat Parkı yolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Abdullah Dönmez (34) yönetimindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.Kazada araçtan fırlayan sürücü Dönmez, ağır yaralanırken, kızı Zeynep Dönmez (8) ile İsa Hazada, Nahit Ahmedov ve Ergin Alperen Yılmaz ise hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.