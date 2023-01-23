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Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu

İstanbul Şişli'de annesi kasaptan alışveriş yapan çocuğa mikrofon uzatan muhabir, “Annem karne hediyesi olarak et aldı” diye cevap aldı. Bu anlar sosyal medyada ve Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı şeklinde lanse edildi. Anne Nihal Güney herhangi bir maddi sıkıntılarının bulunmadığını ifade ederken, Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyledi. Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını açıkladı.

Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
Ekleme: 23.01.2023 - 13:09 Güncelleme: 23.01.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
İstanbul Şişli'de kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alış verişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan A.G isimli çocuk, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyledi. Bu anlar haberde yayınlanınca özellikle sosyal medyada ve Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına malzeme yapıldı.

ANNE KONUŞTU: EVİMİZ VE ARABAMIZ VAR

Anne Nihal herhangi bir maddi sıkıntılarının bulunmadığını açıkladı. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyleyen Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını söyledi. Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını söyleyen anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını kaydetti. Oğlu A.G.'nin et yiyen bir çocuk olmadığını, kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini ifade etti.

Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu

KASAP NE DEDİ?

Sabah'ın haberine göre; Annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirten Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ise şunları aktardı: 'Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar.

Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır.'

Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
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