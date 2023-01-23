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Gaziantep'te feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.01.2023 - 09:43 Güncelleme: 23.01.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar varGaziantep'teki kaza, akşam saatlerinde Eski Nizipyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç ile 06 BAG 967 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 PK 004 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Kamil Akgün'ün yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var


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