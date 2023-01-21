İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı

Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde bir İETT kazası daha yaşandı. Sarıyer'de kavşaktan hızla dönmeye çalışan İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı. Otobüs hurdaya dönerken 7 yolcu ise yaralandı

İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İETT otobüslerinin kazasına ise bir yenisi eklendi.Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.