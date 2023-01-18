DEVA'dan HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki: Hukuki dayanağı yok

AYM’nin HDP’ye yapılan Hazine yardımına tedbir koymasına ilişkin konuşan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "Bu kararın yasal ya da anayasal hukuki dayanağı yoktur" açıklamasında bulundu.

HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor.Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP'nin katılması istemiyle AYM'de dava açmıştı. Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı. Buna göre HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.HDP'ye yönelik bu karara CHP'nin ardından DEVA Partisi'nden de tepki geldi. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yapılan Hazine yardımına tedbir koymasına ilişkin konuştu.Yeneroğlu, 'Anayasa Mahkemesi'nin; HDP'nin Hazine yardımına tedbiren bloke kararı vermesinin yasal ya da anayasal hukuki dayanağı yoktur.' ifadelerini kullandı. CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, HDP'ye Hazine desteğinin kesilmesi konusuna, 'Asla kabul etmiyoruz.' ifadeleriyle tepki göstermişti.