Rami Kütüphanesi bugün açılıyor! Nadir eserlere 'şifahane' dokunuşu

Açılış öncesi Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, Türkiye'nin en büyük 'Atatürk ihtisas kütüphanesi' de olacak kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu, '2 milyonluk bir kitap arşivine sahibiz raflarda da yaklaşık 300 yüz bin adet kitap olacak.Türkiye'nin en büyük arşivlerinden biri olacak. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olduğu şüphesiz. Avrupa'nın sergi kütüphanelerinden biri. 110 bin metrekare alana yayılmış bir kütüphane burası.Dünyada metrekare olarak ilk 3'te. 4 bin 200 kişilik çalışma kapasitesiyle yine aynı zamanda dünyanın en büyük çalışma kapasitesine sahip ilk 3'te yer alan bir kütüphane.Peyzaj alanımız 51 bin metrekare. Bu 51 bin metrekare kapalı peyzaj alanı olarak dünyanın en büyük kütüphanesi şu anda. Böyle bir rekora da sahibiz.' dedi.Osman Zorlu şu bilgileri de verdi: 'Yazma eserler şifahanemiz var. Yaklaşık 700-800 yıllık yazmaları restore edip, muhafaza altına alınan bir yer burası. 22 bin kitaplık Atatürk İhtisas Kütüphanemiz var.Burası bir yaşam döngüsü olarak inşa edildi aslında. Bebek kütüphanesiyle başlıyoruz biz Rami'de, 0-3 yaş grubuyla. Ortaokul, lise, üniversite, akademi, yazma eserleri ve Atatürk Kütüphanesi'yle muazzam bir eser aslında.Türkiye'nin ilk sürdürebildik sertifikasına sahip kütüphanesi. UNESCO Kültür Miras Listesi'ne alınması sürecini başlattık.Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar: 'Kitap şifahanesinde yalnızca kitapların konservasyonu yapmakla kalmayacağız. Seminer, sempozyum, etkinlik, sergiler olacak. Muhteşem bir sergi salonu oldu.Burada halkla daha iç içe olabileceğiz. Daha fazla seminerler, sempozyumlar, etkinlikler ve sergiler yapabileceğiz. Muhteşem bir sergi salonu oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın okuduğu eserlerden 98'i kalıcı sergi alanında sergilenecek.'Nil Baydar: Konservasyonda öncelikli belgeleme yapıyoruz. Çok büyük bir fotoğraf stüdyomuz da var. Sağlamlaştırma, tamamlama, cilt onarımı, işte derilerin tamamlanması, dikiş, şiraze gibi, yazma eserlerin onarıma ihtiyaç duyduğu neresiyse, yani nasıl bir hasarı varsa onları gidermeye yönelik bilimsel faaliyet yapıyoruz.Sadece onarmıyoruz aynı zamanda da kitapları araştırıyoruz. 1500'lerde hazırlanmış ve her şey elle hazırlanmış bir kitabın hazırlanması sırasında işte ne tür iplik kullanılmış, ne tür pigmentler kullanılmış, nasıl dikilmiş, kağıdı nasıl yapılmış hepsini biz fiziksel olarak dokunabildiğimiz için bunların hepsine vakıf oluyoruz.74 dört kişi olacağız. Herhalde dünyada bu kadar fazla sayıda konservatörle çalışan çok fazla birim yok. Yani sayılı birimlerden bir tanesiyiz. Bir hat atölyemiz olacak. O da Türkiye'de bir ilk olacak. Mikrobiyoloji, biyoloji, kimya, laboratuvarlarımız var.Kütüphanedeki şifahanede, eski yazma eserler yeniden sağlamlaştırılıyor, cilt onarımı yapılıyor. İhtiyaç varsa derileri tamamlanıyor, dikiş, şiraze gibi yazma eserlerin bütün eksiklikleri bilimsel olarak gideriliyor.Özellikle böcek temizliği eski yazma eserlerde büyük önem taşıyor. Fotoğrafta yazma bir eserin böcek temizliği yapılıyor. Eskiler kitap kurtlarını kitaplara dadanmaması için kitabın başına 'Ya Kebikeç' yazarmış ancak böcek temizliği yapan görevliye bunu sorduğumuzda bu eserde de bunun yazdığını ancak böceklerin onu da yediğini söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Rami Kütüphanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.